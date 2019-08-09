В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865

В Geekbench протестировали новый процессор от Qualcomm. Тестирование в бенчмарке проводили на базе неизвестного устройства.

Новый процессор показал 12915 баллов в многопоточном тесте и 4149 баллов в одноядерном режиме.

По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.

Ожидается, что Snapdragon 865 будет как минимум на 15% мощнее, чем Snapdragon 855 Plus.

Стоит отметить, что до презентации флагманской платформы от Qualcomm еще полгода, и возможно финальная версия Snapdragon 865 в тестах покажет еще больше производительности.