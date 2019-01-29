В iPhone найден баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

В iPhone найден баг, позволяющий прослушивать чужие устройства29.01.2019 13:49
Как показало расследование, ошибка в программном обеспечении была допущена еще в октябрьском обновлении iOS.
В приложении FaceTime был обнаружен серьезный баг, который позволял шпионить за пользователем FaceTime пока тот не отвечал на вызов.
Во время входящего звонка в FaceTime микрофон и камера автоматически включалась.
Чтобы такое произошло, нужно было позвонить абоненту и пока тот не ответил добавить к вызову еще и себя, создав тем самым групповой звонок.
После такого у абонента получавшего вызов автоматически включалась камера и микрофон.
В Apple уже отреагировали на данный баг и пока в компании просто отключили функцию групповых звонков.
Обычные вызовы в FaceTime продолжают работать. Исправить ошибку в FaceTime разработчики должны в ближайшем обновлении iOS.
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