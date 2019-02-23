В Facebook отказались от слежки за пользователями

В Facebook решили удалить приложение Onavo VPN из цифрового магазина Google Play, через которое происходила слежка за пользователями.

«Компания прекращает распространение программ для исследования рынка и заблаговременно удалила свою программу Onavo VPN. Аналогичное приложение Facebook Research для iOS было заблокировано Apple еще в январе» — заявили в Facebook.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире IT-гигант платит пользователям по $20 в месяц за установку приложения следящих за ними.

Через эти программы Facebook получала информацию о переписке, местоположении, адреса электронной почты и другие данные.