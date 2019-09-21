В Epic Games Store бесплатно отдают игры про Бэтмена до 26 сентября

В Epic Games Store бесплатно отдают игры про Бэтмена до 26 сентября21.09.2019 14:02
Epic Games Store продолжает радовать игроков щедрыми подарками. Сейчас зарегистрированные геймеры могут бесплатно получить шесть игр про Бэтмена.
Под щедрую акцию попали трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games. Раздача продлится до 26 сентября, после чего начнется новая акция с Everything и Metro 2033: Redux.
Среди текущих раздач актуальными являются LEGO Batman: The Video Game, LEGO Batman 2: DC Super Heroes и LEGO Batman 3: Beyond Gotham.
Но многим игрокам понравится трилогия Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight.
Причем первая из трилогии игра попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая лучшая игра о супергерое.
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