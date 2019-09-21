В Epic Games Store бесплатно отдают игры про Бэтмена до 26 сентября

Epic Games Store продолжает радовать игроков щедрыми подарками. Сейчас зарегистрированные геймеры могут бесплатно получить шесть игр про Бэтмена.

Под щедрую акцию попали трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games. Раздача продлится до 26 сентября, после чего начнется новая акция с Everything и Metro 2033: Redux.

Среди текущих раздач актуальными являются LEGO Batman: The Video Game, LEGO Batman 2: DC Super Heroes и LEGO Batman 3: Beyond Gotham.

Но многим игрокам понравится трилогия Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight.

Причем первая из трилогии игра попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая лучшая игра о супергерое.

