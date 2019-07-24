В электронные паспорта россиян установят чипы нового поколения

В электронные паспорта россиян установят чипы нового поколения24.07.2019 11:40
Чипы нового поколения будут устанавливать в российские паспорта, и возможно их начнут применять и в других документах.
Электронные российские паспорта получат новое поколение чипов, такие данные приводит «Известия» со ссылкой на собственные источники.
В документе будет размещен чип, в котором можно будет хранить различные сведения, причем информации на новый чип поместится в два раза больше, чем в заграничном паспорте.
Рассматривается вариант размещения чипов нового образца и в других документах, к примеру в водительском удостоверении.
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