В дроп-тесте iPhone XS Max оказался прочнее Samsung Galaxy S10+

Блогер PhoneBuff на своем YouTube-канале провел профессиональный дроп-тест Samsung Galaxy S10+ и iPhone Xs Max. Аппараты роняли при одинаковых условиях и сравнивали их повреждения.

При падении на бетон у Samsung Galaxy S10+ оказалось больше повреждений, чем у соперника.

Также выяснилось, что вGalaxy S10+ повреждение экрана выводит из строя ультразвуковой сканер отпечатка пальца.

В iPhone Xs Max система распознавания лица прекрасно работает, даже если экран получил серьёзные повреждения.

При этом у «яблочного» смартфона после третьего падения перестал работать сенсор.