В дроп-тесте iPhone XS Max оказался прочнее Samsung Galaxy S10+30.03.2019 21:12
Блогер PhoneBuff на своем YouTube-канале провел профессиональный дроп-тест Samsung Galaxy S10+ и iPhone Xs Max. Аппараты роняли при одинаковых условиях и сравнивали их повреждения.
При падении на бетон у Samsung Galaxy S10+ оказалось больше повреждений, чем у соперника.
Также выяснилось, что вGalaxy S10+ повреждение экрана выводит из строя ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
В iPhone Xs Max система распознавания лица прекрасно работает, даже если экран получил серьёзные повреждения.
При этом у «яблочного» смартфона после третьего падения перестал работать сенсор.
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