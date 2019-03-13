В Caviar создали первый в мире iPhone с турбийоном

Caviar представила новую серию премиальных смартфонов и в этот раз они показали ограниченную серию iPhone XS Grand Complications.

Это первый iPhone в мире с настоящим турбийоном, который специально был разработан для серии. По заявлению компании, разработкой сложного механизма, который применяется в механических часах занимался европейский производитель.

Механизм турбийона выполнили в открытом виде и разместили его в часах на задней панели смартфона в положении «шесть часов».

Часы на задней панели полностью механические с 19 камнями и 28800 полуколебаний/час. Запас хода механизма 30 часов.

Установленный турбийон является минутным (он за одну минуту совершает один оборот вокруг своей оси).

За счет этого механизма компенсируется воздействие гравитации на часы и делает работу маханизма часов очень точной.

Смартфон Caviar Grand Complications можно купить от 499 тысяч рублей, а всего таких устройств будет выпущено 99 ед.



