В Caviar создали первый в мире iPhone с турбийоном

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14 апреля : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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В Caviar создали первый в мире iPhone с турбийоном

13.03.2019 22:24

Caviar представила новую серию премиальных смартфонов и в этот раз они показали ограниченную серию iPhone XS Grand Complications.
Это первый iPhone в мире с настоящим турбийоном, который специально был разработан для серии. По заявлению компании, разработкой сложного механизма, который применяется в механических часах занимался европейский производитель.

Механизм турбийона выполнили в открытом виде и разместили его в часах на задней панели смартфона в положении «шесть часов».

Часы на задней панели полностью механические с 19 камнями и 28800 полуколебаний/час. Запас хода механизма 30 часов.

Установленный турбийон является минутным (он за одну минуту совершает один оборот вокруг своей оси).

За счет этого механизма компенсируется воздействие гравитации на часы и делает работу маханизма часов очень точной.

Смартфон Caviar Grand Complications можно купить от 499 тысяч рублей, а всего таких устройств будет выпущено 99 ед.


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