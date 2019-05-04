В браузере Firefox 4 мая отключились все расширения

В Firefox 4 мая в 00 по UTC перестали работать и устанавливаться расширения. Разработчики браузера уже прокомментировали данное неприятное для пользователей событие.

В популярном браузере у многих пользователей отказываются работать расширения, а еще нельзя установить новые.

Как осязалось это произошло по причине истекшего срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей.

Его должны были обновить на прошлой неделе, но по непонятным причинам этого не произошло.

Сейчас разработчики стараются исправить свою ошибку, но пока они не называют конкретных сроков, а только просят пользователей проявить терпение.