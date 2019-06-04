В базе TENAA появилась версия Honor 20 Pro с 12 ГБ памяти

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4 июля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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В базе TENAA появилась версия Honor 20 Pro с 12 ГБ памяти

04.06.2019 00:24

Honor 20 и Honor 20 Pro уже продаются в Китае, но на российском рынке они появятся с существенной задержкой. Honor 20 Pro можно купить в максимальной версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Но китайский бренд готовит еще одну версию Honor 20 Pro, и в ней будет уже 12 ГБ ОЗУ.

Ее уже зарегистрировали в TENAA, и возможно она скоро поступит в продажу. Стоит отметить, что не все смартфоны, которые проходят сертификацию в TENAA в дальнейшем выходят на рынок.

Но с Honor 20 и Honor 20 Pro наверное такого не будет, так как эти модели в КНР пользуются хорошим спросом.

Huawei рассказала, почему Honor 20 в Европе стоит дорого

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