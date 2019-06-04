В базе TENAA появилась версия Honor 20 Pro с 12 ГБ памяти

В базе TENAA появилась версия Honor 20 Pro с 12 ГБ памяти04.06.2019 00:24
Honor 20 и Honor 20 Pro уже продаются в Китае, но на российском рынке они появятся с существенной задержкой. Honor 20 Pro можно купить в максимальной версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Но китайский бренд готовит еще одну версию Honor 20 Pro, и в ней будет уже 12 ГБ ОЗУ.
Ее уже зарегистрировали в TENAA, и возможно она скоро поступит в продажу. Стоит отметить, что не все смартфоны, которые проходят сертификацию в TENAA в дальнейшем выходят на рынок.
Но с Honor 20 и Honor 20 Pro наверное такого не будет, так как эти модели в КНР пользуются хорошим спросом.
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