В базе TENAA появилась версия Honor 20 Pro с 12 ГБ памяти

Honor 20 и Honor 20 Pro уже продаются в Китае, но на российском рынке они появятся с существенной задержкой. Honor 20 Pro можно купить в максимальной версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Но китайский бренд готовит еще одну версию Honor 20 Pro, и в ней будет уже 12 ГБ ОЗУ.

Ее уже зарегистрировали в TENAA, и возможно она скоро поступит в продажу. Стоит отметить, что не все смартфоны, которые проходят сертификацию в TENAA в дальнейшем выходят на рынок.

Но с Honor 20 и Honor 20 Pro наверное такого не будет, так как эти модели в КНР пользуются хорошим спросом.