В Avito назвали самые популярные смартфоны на вторичном рынке РФ

В Avito назвали самые популярные смартфоны на вторичном рынке РФ21.12.2018 19:45
Онлайн-площадка бесплатных объявлений Avito озвучила самые популярные смартфоны на вторичном рынке.
Рейтинг был составлен за 2018 год и как оказалось в текущем году рост продаж подержанных смартфонов составил 7,7%.
В общей сложности за 12 месяцев в РФ через Avito было продано 1,81 млн «трубок». Первое место по продажам занимает iPhone, а средняя цена данных устройств составила 13 500 рублей.
Второе место у Samsung. В средней цене смартфоны корейской компании значительно уступают «яблочным» аппаратам — 8720 рублей.
Корейскому бренду немного уступает Xiaomi, у которой третье место со средней ценой 8700 рублей.
В ТОП-10 самых популярных брендов на вторичном рынке еще вошли: Huawei, Sony, Nokia, Lenovo, Meizu, LG и Asus.
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