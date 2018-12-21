В Avito назвали самые популярные смартфоны на вторичном рынке РФ

Онлайн-площадка бесплатных объявлений Avito озвучила самые популярные смартфоны на вторичном рынке.

Рейтинг был составлен за 2018 год и как оказалось в текущем году рост продаж подержанных смартфонов составил 7,7%.

В общей сложности за 12 месяцев в РФ через Avito было продано 1,81 млн «трубок». Первое место по продажам занимает iPhone, а средняя цена данных устройств составила 13 500 рублей.

Второе место у Samsung. В средней цене смартфоны корейской компании значительно уступают «яблочным» аппаратам — 8720 рублей.

Корейскому бренду немного уступает Xiaomi, у которой третье место со средней ценой 8700 рублей.

В ТОП-10 самых популярных брендов на вторичном рынке еще вошли: Huawei, Sony, Nokia, Lenovo, Meizu, LG и Asus.