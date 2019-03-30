В апреле покажут HP Spectre x360 15 и Envy x360 15 с AMOLED-дисплеем

AMOLED экраны уже давно используются в смартфонах, но для ноутбуков их не стремятся внедрять массово.

Причем в 2019 году ситуация измениться и компания HP выпустит HP Spectre x360 15 и Envy x360 15 с AMOLED матрицами. Презентация новинок запланирована на следующий месяц.

Указанные модели получат 15,6-дюймовые экраны с разрешением 3840х2160 точек. Процессоры в ноутбуках трансформерах будут из серии Intel Whiskey Lake.

Также портативные устройства оснастят графикой от NVIDIA. Данные про объём оперативной памяти и SSD накопителях пока не приводят. Также пока неизвестно сколько будет стоить HP Spectre x360 15 и Envy x360 15.