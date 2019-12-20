В Apple работают над спутниками для передачи данных на устройства

Новая технология, которая потребует спутники на низкой орбите, позволит компании отказаться от сторонних провайдеров и получать данные пользователей напрямую.

Bloomberg удалось узнать, что в компании Apple создан секретный отдел, в котором разрабатывают собственную спутниковую технологию.

Зарубежным журналистам удалось узнать, что в компании уже есть специалисты для разработки антенн и аппаратов, используемых в передачи данных.

Достоверно пока неизвестно, как будет работать новая система, но не исключено что ее развернут на Земле, и ничего в космос запускать не будут.

Также есть предположение, что будет создано наземное оборудование и отдельные спутники для обмена данными между наземными передатчиками.

Новый отдел, как сообщается, возглавляет бывшее руководство космического направления Google.