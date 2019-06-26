В Apple подтвердили, что купили стартап Drive.ai по разработке автопилотов для машин

Компания Apple постоянно приобретает стартапы, которым удалось добиться больших результатов в разработках новых технологий.

В дальнейшем «яблочная» компания использует наработки стартапов в своей технике и сервисах. Очередным приобретением Apple стала компания Driva.ai, занимающаяся разработкой беспилотных систем для автомобилей. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Apple.

Официально стоимость сделки не называют, но по мнению экспертов за Driva.ai американская компания заплатила 77 млн долларов, хотя ранее разработчика оценивали в 200 млн долларов.

Напомним, Apple ранее разрабатывала беспилотный автомобиль, но позже проект был закрыт, а после появилась информация, что компания сосредоточилась исключительно на разработке беспилотной системы.

Покупка Driva.ai подтверждает слухи, что Apple продолжает работать над роботизированными системами для машин.