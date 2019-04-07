В Apple планируют отказаться от iTunes

iTunes приносит Apple огромную прибыль, но в будущем компания откажется от него, в пользу отдельных приложений.

Об этом сообщает разработчик мобильных приложений. Он нашел некоторые подтверждения того, что iTunes в дальнейшем перестанет существовать в том виде, как мы его знаем сейчас.

Цифровой магазин сейчас предлагает очень много различного контента, а это усложняет взаимодействие с ним.

К тому же Apple недавно представила новый сервис Apple TV+, и в него скоро будут перемещены фильмы и шоу доступные сейчас в iTunes.

В дальнейшем для музыки, книг и подкастов тоже выпустят отдельные программы. После такого привычное приложение потеряет свою актуальность, и оно прекратит свое существование.

Не исключено, что на конференции WWDC 2019 будут раскрыты некоторые подробности дальнейшего развития iTunes.