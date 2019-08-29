В Apple официально назвали дату анонса новых продуктов

В Apple официально назвали дату анонса новых продуктов29.08.2019 22:56
Американская компания разослала приглашения на презентацию своих новых продуктов и подтвердила ранние слухи по дате презентации.
Презентация новинок от Apple назначена на 10 сентября. На мероприятии, посвященном новым продуктам, будет представлено следующее поколение смартфонов, новый MacBook Pro 16, а также новые сервисы.
Среди последних фильмы и сериалы Apple TV+, а также игры в Apple Arcade.
Стоит отметить, что приглашения компания рассылала с логотипом разного цвета, вероятно намекая на цвета корпуса iPhone 11.
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