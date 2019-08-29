В Apple официально назвали дату анонса новых продуктов

Американская компания разослала приглашения на презентацию своих новых продуктов и подтвердила ранние слухи по дате презентации.

Презентация новинок от Apple назначена на 10 сентября. На мероприятии, посвященном новым продуктам, будет представлено следующее поколение смартфонов, новый MacBook Pro 16, а также новые сервисы.

Среди последних фильмы и сериалы Apple TV+, а также игры в Apple Arcade.

Стоит отметить, что приглашения компания рассылала с логотипом разного цвета, вероятно намекая на цвета корпуса iPhone 11.