В Apple объяснили причину блокировки батарей на iPhone

Недавно стало известно, что компания Apple блокирует информацию об аккумуляторе установленном в неофициальном сервисном центре.

После замены батареи у неофициального сервисного центра в настройках больше не отображается информация об аккумуляторе. При этом сам смартфон работает исправно.

Специалисты в iPhone даже устанавливали оригинальный аккумулятор, но и он тоже воспринимается как неоригинальный.

Как оказалось в сервисном центре при смене аккумулятора устанавливается новый чип Texas Instruments, который расположен на самой батарее и через него происходит аутентификация нового аккумулятора.

В Apple заявили, что заботятся о безопасности своих клиентов и стараются уберечь их от некачественных комплектующих особенно таких как аккумулятор смартфона.

Стоит отметить, что некачественные батареи могут привести к возгоранию устройства. По этой причине «яблочная» компания рекомендует проводить замену устаревшей батареи на новую в сертифицированном сервисном центре.