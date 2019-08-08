В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке

Разработчики Apple Music для пользователей Android-смартфонов выпустила темную тему для приложения и запустила в сервисе караоке.

Пока нововведения доступны в бэта-версии приложения для Android. Темная тема активируется в системных настройках программы для мобильного устройства.

Помимо этого, в бета-версии Apple Music стала доступна синхронная прокурата текста песни.

Пока Apple Music с новыми функциями доступен только для участников ранних сборок приложений.

Пока неизвестно, когда Apple Music с темной темой станет доступен для остальных пользователей. Ожидается, что это произойдет одновременно с выходом iOS 13.