В AnTuTu выбрали семь лучших процессоров для смартфонов

В AnTuTu выбрали семь лучших процессоров для смартфонов02.01.2020 18:27
AnTuTu каждый месяц опубликовывала рейтинги самых производительных смартфонов, а теперь разработчики бенчмарка решили выбрать лучшие однокристальные системы 2019 года.
В лидерах рейтинга оказался процессор Snapdragon 855 Plus. Он был охарактеризован как самая производительная мобильная платформа.
Самыми инновационными назвали Kirin 990 5G от Huawei и Exynos 980 от Samsung.
Также в список попали новый Snapdragon 765G, представленный в декабре и MediaTek Dimensity 1000L.
Все перечисленные процессоры уже использовались в смартфонах, но только не все пока доступны на глобальном рынке.
Среди бюджетных решений лучшими назвали Huawei Kirin 810 и MediaTek Helio G90T.
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