В AnTuTu выбрали семь лучших процессоров для смартфонов

AnTuTu каждый месяц опубликовывала рейтинги самых производительных смартфонов, а теперь разработчики бенчмарка решили выбрать лучшие однокристальные системы 2019 года.

В лидерах рейтинга оказался процессор Snapdragon 855 Plus. Он был охарактеризован как самая производительная мобильная платформа.

Самыми инновационными назвали Kirin 990 5G от Huawei и Exynos 980 от Samsung.

Также в список попали новый Snapdragon 765G, представленный в декабре и MediaTek Dimensity 1000L.

Все перечисленные процессоры уже использовались в смартфонах, но только не все пока доступны на глобальном рынке.

Среди бюджетных решений лучшими назвали Huawei Kirin 810 и MediaTek Helio G90T.