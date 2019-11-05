В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса

Рейтинг самых мощных флагманских устройств уже публиковали, но теперь в AnTuTu решили опубликовать список самых производительных устройств из среднего ценового сегмента.

Рейтинг был составлен на основании данных по тестам за прошлый месяц.

Оказалось, что первые три места ТОПа заняли модели с процессором Kirin 810, а точнее это три смартфона от Honor – Honor 9X Pro, Honor 9X и Honor 20S, заработавшие 299 194, 291 690 и 290 936 баллов соответственно.

Следующие два места оказались за Redmi Note 8 Pro и Realme X2. Их результаты в тестах составили 281 580 и 256 713 баллов.

В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).

Источник: Gazetadaily.ru.