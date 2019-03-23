В Android-смартфонах нашли скрытую рекламу, которая разряжает батарею

Скрытая реклама была обнаружена в ходе расследования журналистами BuzzFeed News.



Они подготовили информацию и опубликовали ее. В статье говорится, что в Android-смартфонах есть скрытая реклама, которая разряжает батарею.

Сама реклама представляет собой баннеры, а точнее имеет их вид. Она предназначена для того, что разработчики могли накручивать статистику.

Пока пользователь видит обычную рекламу на экране смартфона, система воспроизводит видеоролик.

В результате используется намного больше заряда аккумулятора, чем при простой рекламе, а разработчики скрытой рекламы между тем получают миллионы долларов.