В Android Q усложнят установку непроверенных приложений

В новой версии Android компания Google усложнит пользователям установку приложений из сторонних источников.

В тестовой сборке Android Q появилась настройка, которая каждый раз требует разрешения пользователя на установку приложения, к примеру из Yandex Store или Mi Store.

В целом такая настройка в Android была всегда, причем изначально ее нужно было выключать в настройках смартфона.

Потом ОС во время установки приложения выводила отдельное окно, в котором и можно было отключить запрет. Причем после отключения настройка сохранялась и больше не беспокоила.

В Android Q запрет на установку восстанавливается сразу после загрузки программы, поэтому каждый раз, как будет происходить загрузка из непроверенных источников система будет постоянно спрашивать доверяет ли пользователь источнику приложения.