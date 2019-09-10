В Android приложении «Юла» запустили голосовые звонки

В Android приложении «Юла» запустили голосовые звонки10.09.2019 18:10
На сайте бесплатных объявлений «Юла» появилась функция звонка, которая позволяет пользователям экономить время.
Как заявляют в компании, на сервисе «Юла» ежедневно совершается около 500 тыс. звонков, а через встроенную функцию пользователи не только смогут экономить своё личное время, но также и не раскрывать свой личный номер.
Звонки организовали на базе системы имеющейся в социальной сети «Одноклассники».
Звонки уже доступны в мобильном приложении для Android, а позже ее встроят и iOS приложение.
В планах компании полностью убрать возможность звонка через мобильный номер, причем будут доступны только звонки внутри приложения и чат.
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