В Android 11 престанут блокировать Bluetooth при активации «режим в самолете»

Несмотря на активное развитие операционной системы Android, в ней до сих пор есть большое количество недостатков.

Среди существенных недостатков отключение всех беспроводных соединений при активации «режим в самолете».

Многие сейчас пользуются беспроводными наушниками, и получается, что «режим в самолете» выключает не только Wi-Fi и сотовую связь, но также прекращается соединение с гарнитурой.

В Android 11 должны исправить эту ошибку. Разработчики предлагают не отключать Bluetooth, если используется подключение черед профиль A2DP и Bluetooth Hearing Aid.

Через первый сейчас работают практически все беспроводные наушники, а второй задействован слуховыми аппаратами.