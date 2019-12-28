В Android 11 Google снимет ограничение в 4ГБ для записи видео

Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде Android упоминание о снятии ограничений по записи видео.

Сейчас на Android-смартфонах нельзя создавать видеоролики размером более 4 ГБ. Многие пользователи считают, что это жесткое ограничение, особенно если учесть, что сейчас смартфоны позволяют записывать видео в 4К.

В целом запись на смартфоне ведется непрерывно, но если видео превышает допустимый лимит – 4 ГБ, то автоматически создается второй файл.

После этого в галерее пользователь обнаруживает два отдельных файла одного видеоролика.

По данным XDA Developers, в Android 11 компания Google снимет ограничения, но более подробно об этом станет известно только когда выйдет первая бета-версия Android 11, а это должно произойти в марте следующего года.