В 2020 году выйдет iPad Pro с 3D-камерой и MacBook с новой клавиатурой

В 2020 году выйдет iPad Pro с 3D-камерой и MacBook с новой клавиатурой09.10.2019 21:51
Известный аналитик Мин-Чи Куо, который славится своими точными прогнозами по поводу продукции Apple сообщил, что «яблочная» компания в 2020 году представит не только очки виртуальной реальности, но также улучшит некоторые свои продукты.
Так, в ноутбуке MacBook будет устанавливаться новая клавиатура с ножничным механизмом.
Компания откажется от своей инновационной и проблемной клавиатуры с механизмом «бабочка».
Также сообщается про iPad Pro с 3D-камерой. Про эту камеру сообщалось уже неоднократно, и ранее ожидалось, что ее установят в iPad Pro 2019 года.
Помимо этого, Мин-Чи Куо еще напомнил про преемника iPhone SE. Инсайдер уверен, что компания Apple выпустит этот смартфон.
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