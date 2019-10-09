В 2020 году выйдет iPad Pro с 3D-камерой и MacBook с новой клавиатурой

Известный аналитик Мин-Чи Куо, который славится своими точными прогнозами по поводу продукции Apple сообщил, что «яблочная» компания в 2020 году представит не только очки виртуальной реальности, но также улучшит некоторые свои продукты.

Так, в ноутбуке MacBook будет устанавливаться новая клавиатура с ножничным механизмом.

Компания откажется от своей инновационной и проблемной клавиатуры с механизмом «бабочка».

Также сообщается про iPad Pro с 3D-камерой. Про эту камеру сообщалось уже неоднократно, и ранее ожидалось, что ее установят в iPad Pro 2019 года.

Помимо этого, Мин-Чи Куо еще напомнил про преемника iPhone SE. Инсайдер уверен, что компания Apple выпустит этот смартфон.