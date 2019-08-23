В 2020 году в КНР будет продано до 70% мирового рынка 5G-смартфонов

5G является самой быстро развивающиеся сетью за всю историю мобильной связи.

В 2020 году скоростной интернет заработает во многих развитых странах мира, а наряду с этим появится выбор смартфонов с поддержкой нового стандарта.

Сейчас лидером по 5G является Южная Корея, которая сеть в коммерческое использование запустила еще в конце 2018 года, поэтому в этой стране сейчас самые большие продажи смартфонов с 5G.

Но по словам представителей MediaTek, в 2020 году лидером по продажам 5G устройств станет Китай.

В MediaTek в 2019 году намерены выпустить процессор с 5G, и это должно быть доступное решение, которое начнут устанавливать в смартфоны среднего уровня.

В целом в компании уверены, что после выхода их процессора 70% 5G смартфонов будут продавать в Китае.