В 2020 году появятся смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом

Такой прогноз сделал известный инсайдер Ice Universe, впрочем, учитывая развитие технологий в заданных направлениях, в улучшенных камерах и возможностях приближения нет ничего удивительного.

Инсайдер говорит, что уже в 2020 году смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом.

Сейчас на рынке присутствуют модели с пятикратным оптическим зумом, а ранее производители заявляли и о десятикратном приближении.

Что касается разрешения камер, то максимальным датчиком, который уже был представлен и дебютирует на смартфонах, является Samsung ISOCELL Bright GW1.

Его разрешение составляет 64 Мп. Сейчас на рынке присутствует уже немало устройств с 48-мегапиксельной камерой.