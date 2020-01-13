В 2020 году новые iPhone будут поддерживать 5G-часттоты mmWave и Sub-6 ГГц

В 2020 году новые iPhone будут поддерживать 5G-часттоты mmWave и Sub-6 ГГц13.01.2020 13:09
Ожидается, что Apple в текущем году все свои новые смартфоны выпустит с поддержкой сетей пятого поколения.
Аналитик Минг-Чи Куо, который знаком с поставщиками комплектующих для устройств Apple сообщил, что все смартфоны iPhone будут поддерживать все диапазоны 5G.
Таким образом, устройства будут работать во всех странах, где к концу года будет покрытие 5G. В странах, где не будет 5G, смартфоны iPhone будут предлагать с отключенными 5G-модемами.
Ранее сообщалось, что 5G-смартфоны iPhone изначально будут работать только в диапазоне sub-6GHz, а поддержка диапазона mmWave в устройствах появится только в следующем году.
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