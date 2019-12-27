В 2020 году начнет дорожать графическая память DRAM

Специалисты компании DRAMeXchange считают, что в первом квартале следующего года вырастет цена на графическую память DRAM.

По мнению специалистов, ее стоимость очень сильно меняется от внешних факторов, и в ближайшие три месяца DRAM подорожает на 5%.

В DRAMeXchange еще отметили, что Nvidia и AMD уже сокращают выпуск видеокарт с GDDR5.

Компании постепенно переходят к GDDR6, к тому же скоро начнется производство нового поколения консолей Xbox и PS, а в них уже будет использовать видеоадаптеры с GDDR6, в которых памяти будет до 16 ГБ.

Аналитики уверены, что в 2020 году спрос на DRAM память будет значительно выше, чем предложения и это в итоге приведет к подорожанию.