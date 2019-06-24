В 2020 году могут выйти «умные» часы с micro-LED дисплеем

В 2020 году на рынке могут появится первые «умные» часы с дисплеем micro-LED. Такие данные приводит источник сотрудничающий с компанией RiTdisplay.

RiTdisplay занимается производством панелей PMOLED, и по данным источника, они будут поставлять 1,25-дюмовые micro-LED экраны для «умных» часов.

Разработкой самих часов займется американская компания. Ее название не раскрывается, но уже известно, что первые образцы часов будут готовы ближе к концу года.

Предположительно после утверждения серийной версии смарт-часов с micro-LED производитель RiTdisplay начнет массовое производство 1,25-дюмовых панелей.