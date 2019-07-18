Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android-смартфоны

Ранее пользователи смартфонов на iOS охотно переходили на новые модели устройств под управлением этой операционной системы. Сейчас наблюдается увеличение тенденции перехода с iOS на Android.

Сервис BankMyCell, занимающиеся обменом старых смартфонов с доплатой на новые, опубликовал отчет с октября 2018 года до июля 2019 года.

В этот период обмен смартфонов совершили более 38 тыс. человек. И как оказалось компании Apple все труднее удерживать пользователей, так как на 15,2% снизилось количество обменов с iPhone на iPhone.

Эти люди отказались от «яблочных» смартфонов в пользу Android-устройств.

BankMyCell проанализировала еще данные других компаний, и в своем отчете отметила, что лояльность к смартфонам Apple сейчас находится на уровне 2011 года, когда показатель составлял 72%.

Рекордным годом был 2017 год, а тогда лояльность достигла 92%.

Стоит отметить, что продажи новых iPhone сокращаются не только в мире, но также и на домашнем рынке.

В первом квартале доля «яблочных» смартфонов была 36%, но уже во втором квартале она опустилась на 2,4%, при этом продажи Android-смартфонов в США выросли на 2,5% и достигли доли 61%.