Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android-смартфоны

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18 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android-смартфоны

18.07.2019 21:01

Ранее пользователи смартфонов на iOS охотно переходили на новые модели устройств под управлением этой операционной системы. Сейчас наблюдается увеличение тенденции перехода с iOS на Android.
Сервис BankMyCell, занимающиеся обменом старых смартфонов с доплатой на новые, опубликовал отчет с октября 2018 года до июля 2019 года.

В этот период обмен смартфонов совершили более 38 тыс. человек. И как оказалось компании Apple все труднее удерживать пользователей, так как на 15,2% снизилось количество обменов с iPhone на iPhone.

Эти люди отказались от «яблочных» смартфонов в пользу Android-устройств.

BankMyCell проанализировала еще данные других компаний, и в своем отчете отметила, что лояльность к смартфонам Apple сейчас находится на уровне 2011 года, когда показатель составлял 72%.

Рекордным годом был 2017 год, а тогда лояльность достигла 92%.

Стоит отметить, что продажи новых iPhone сокращаются не только в мире, но также и на домашнем рынке.

В первом квартале доля «яблочных» смартфонов была 36%, но уже во втором квартале она опустилась на 2,4%, при этом продажи Android-смартфонов в США выросли на 2,5% и достигли доли 61%.

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