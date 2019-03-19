В 2019 году ожидается 15 процентный рост продаж носимой электроники

В компании IDC уверены, что в 2019 году рынок носимой электроники вырастет на 15% в сравнении с прошлым годом.

Специалисты подготовили новый отчет о развитии рынка носимых цифровых устройств. В отчете указывается, что производители за год выпустят 198,5 млн устройств, а это будет на 15,3% больше, чем в 2018 году. Помимо этого сообщается и о дальнейшем стабильном росте продаж носимой электроники.

Ориентировочно до 2023 года рынок будет расти в среднем на 9% и уже в 2023 году будет продано 279 млн устройств.

Что касается категорий, то самая большая доля в 2019 году будет у «умных» часов. По подсчетам IDC, часам достанется 45,6% рынка. Еще 27,4% будет принадлежать беспроводным наушникам и 24,7% фитнес-браслетам.

«Умная» одежда заберет 1,5% от общих продаж носимой электроники и еще 0,8% займут гаджеты не попавшие ни в одну из перечисленных категорий.

В дальнейшем доля часов будет только расти, а вот браслеты потеряют свою актуальность, и в 2023 году их доля составит около 18%.