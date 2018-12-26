В 2018 году «ВКонтакте» разработчикам игр выплатила 2 млрд рублей

«ВКонтакте» в уходящем году разработчикам игр выплатила два миллиарда рублей, и стоит отметить, что данные по выплатам социальная сеть раскрывает впервые.

Журналистам «Ведомостей» удалось узнать, сколько получают разработчики игр для социальной сети и сколько забирает себе социальная сеть.

В первую очередь совершать покупки внутри игр пользователи могут только за счет «голосов», которые покупаются у социальной сети за рубли, где один голос стоит до 10 рублей.

Разработчики получают вознаграждения пропорционально числу потраченных голосов.

В целом социальная сеть 45% от потраченных голосов оставляет себе, а остальные 55% выплачивает разработчикам.