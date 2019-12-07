В 16-дюймовых MacBook Pro появились проблемы со звуком

MacBook Pro с 16-дюймовым экраном позиционируется как новое поколение. В нем даже применили новую клавиатуру, но как оказалось не убрали недостаток прошлых версий MacBook Pro.

Пользователи в MacBook Pro с 16-дюймовым экраном заметили, что в ноутбуке осталась проблема со звуком.

В сети появилось много негативных отзывов о том, что при воспроизведении аудио в динамиках появляются посторонние звуки.

Такая же проблема фиксировалась и в MacBook Pro, начиная с 2016 года. В Apple на жалобы пользователей пока никак не отреагировали, впрочем, еще непонятно посторонние звуки носят программный или конструктивный характер.

