В 16-дюймовых MacBook Pro появились проблемы со звуком

В 16-дюймовых MacBook Pro появились проблемы со звуком07.12.2019 22:45
MacBook Pro с 16-дюймовым экраном позиционируется как новое поколение. В нем даже применили новую клавиатуру, но как оказалось не убрали недостаток прошлых версий MacBook Pro.
Пользователи в MacBook Pro с 16-дюймовым экраном заметили, что в ноутбуке осталась проблема со звуком.
В сети появилось много негативных отзывов о том, что при воспроизведении аудио в динамиках появляются посторонние звуки.
Такая же проблема фиксировалась и в MacBook Pro, начиная с 2016 года. В Apple на жалобы пользователей пока никак не отреагировали, впрочем, еще непонятно посторонние звуки носят программный или конструктивный характер.
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