Уязвимость в смартфонах позволяла хакерам шпионить через камеру

Хакеры могли без труда снимать фото или видео с камеры устройства и сливать данные в Интернет, о чем рассказали специалисты компании Checkmarx.

По их информации, в приложениях «Камеры» от Google и Samsung обнаружились уязвимости. Дело в том, что для приложения требовалось лишь получить доступ к памяти устройства.

После закрытия приложения соединение с сервером не прерывалось, поэтому злоумышленнику не составляло труда подключиться к камере, иметь доступ к файлам, и даже на заблокированном смартфоне использовать камеру, снимая происходящее вокруг, делая приближение или даже записывая видео.

Помимо этого, с помощью приложения можно без труда узнать, где пользователь бывает и куда ходит.

Специалисты рассказали Google и Samsung об обнаруженных уязвимостях еще в июле, и чуть позднее ее закрыли, признав, что она охватывала громадное количество устройств.

В Google в результате признали, что уязвимость могла охватывать и устройства других производителей смартфонов.