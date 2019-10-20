Утечка раскрыла некоторые характеристики флагмана Pocophone F2

Второе поколение Pocophone в 2019 году должно было выйти достаточно давно, но в китайской компании как-то не спешат его выпускать на рынок.

Появлялась информация, что Pocophone F2 не выйдет и от бренда отказались, но эти данные были опровергнуты, и было сказано, что смартфон появится, но позже.

Недавно появились новые подтверждения существования устройства, причем ресурс SlashLeaks опубликовал снимок включённого Pocophone F2 с открытой страничкой настроек смартфона.

Благодаря этому стали известные некоторые подробности про устройство.

Pocophone F2 получит восьмиядерный процессор и операционную систему Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Предположительно в смартфоне будет установлен Snapdragon 855 Plus. Других данных про аппарат пока нет, но ранее сообщалось что устройство представят до конца октября.