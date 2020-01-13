Упрощенную оплату товаров протестировал онлайн-ритейлер Ozon

Упрощенную оплату товаров протестировал онлайн-ритейлер Ozon13.01.2020 11:59
В России впервые протестировали новый метод оплаты покупок через интернет. Новую систему тестировал ритейлер Ozon, а оплату проводили через «Ак Барс Банк».
Новый метод через мгновенный счет является следующим этапом развития C2B-оплат.
Кредитные учреждения уже успешно внедрили оплату по QR-коду, а теперь онлайн-магазины могут активно внедрять новую безопасную систему оплаты за товары.
Для использования мгновенно счета покупателю в мобильном приложении онлайн-ритейлера нужно в способах оплаты выбрать пункт «СБП», после чего нужно подтвердить платеж в приложении банка.
Работает новая система с теми кредитными учреждениями, которые поддерживают C2B-платежи.
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