Упрощенная версия LG G8S ThinQ выходит на глобальный рынок

В этом месяце смартфон LG G8S ThinQ появится на рынках многих стран, тогда как пока она представлена только в Тайване.



В июле удешевленная версия G8 поступит в продажу в Африке, Латинской Америке, а также в Европе и других странах. О стоимости модели пока не объявлено.

Напомним, что LG G8S ThinQ оснащен 6,2-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 855, тройной камерой, батареей на 3 550 мАч, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

В старшей модели основная камера будет делать съемку качественнее, да и к тому же в ней экран лучше.