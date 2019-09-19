Упаковка Redmi 8A раскрыла основные характеристики смартфона

Упаковка Redmi 8A раскрыла основные характеристики смартфона19.09.2019 22:37
Презентация нового бюджетного смартфона Redmi 8A состоится 25 сентября, а за день до этого состоится показ новых флагманов и телевизоров от Xiaomi.
В сети опубликовали коробку Redmi 8A с основным описанием характеристик смартфона.
В этом устройстве установят 6,22-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Snapdragon 439 и 12 Мп основную камеру.
Источник показал упаковку версии с 3 Гб оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Также будут предлагаться версии с 2/16ГБ ОЗУ и 4/64 ГБ ПЗУ.
Фронтальная камера в устройстве будет на 8 Мп, а также на коробке указана поддержка FM-радио и 10 Вт зарядки. Аккумулятор в Redmi 8A установят на 5000 мАч.
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