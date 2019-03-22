«Умные» телевизоры от Huawei могут появиться уже в апреле

Huawei в 2019 году выпустит свои первые телевизоры, причем это будут передовые версии с мощными процессорам, игровыми технологиями и двумя камерами.

По новой информации, просочившейся от поставщиков, Huawei выпустит в апреле две версии телевизоров – 55 и 65 дюймов.

Дисплеи для телевизоров будут поставлять компании BOE и Huaxing Optoelectronics, причем последняя принадлежит BOE, но продолжает работать под собственным именем.

Также источники сообщили, что в планах Huawei в 2019 году продать 10 млн телевизоров.