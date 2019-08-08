«Умные» телевизоры OnePlus TV прошли сертификацию Bluetooth SIG

Глава OnePlus уже давно сообщал, что компания будет заниматься выпуском телевизоров. Было сказано, что OnePlus TV будет выпущен до конца 2019 года.

До этого времени про телевизоры от OnePlus ничего не было известно. Но теперь они проходят сертификацию и благодаря этому раскрываются некоторые подробности про них.

На сайте организации Bluetooth SIG были зарегистрированы несколько моделей — 55Q1IN, 43Q2IN, 65Q2CN, 75Q2CN, 75Q2US.

Исходя из маркировки можно понять, что будут предложены модели с дисплеями диагональю от 43 до 75 дюймов. Обозначения CN, IN, US указывают на страны Китай, Индия, США соответственно.

Все OnePlus TV будут оснащены беспроводным модулем Bluetooth 5.0. Других достоверных данных пока нет, но ранее сообщали что в OnePlus TV будут использоваться панели с разрешением 4K и HDR.

Также в них интегрируют голосового помощника. Видимо для каждой страны будет предлагаться свой.

Еще инсайдеры сообщают, что все модели получат качественную акустическую систему и широкие мультимедийные возможности.