«Умные» очки от Vuzix оценены в 1000 долларов

Vuzix решила выпустить «умные» очки для рядовых пользователей. В целом компания Vuzix уже много лет выпускает «умные» очки, но в основном они используются в медицине или разных сферах бизнеса.

В прошлом году разработчик показал прототип очков Blade, которые созданы для рядовых пользователей.

Vuzix Blade напоминают Google Glass и есть предположение, что коммерческая версия «умных» очков будет работать с сервисами от Google, но пока они только поддерживают только голосового помощника от Amazon.

Новый аксессуар должен дополнить смартфон, причем разработка ведется сразу для работы с iOS или Android устройствами.

При этом в компании отметили, что очки можно использовать как самостоятельное устройство. В нем есть Wi-Fi и камера с возможностью съемки видео.

Пока все характеристики Vuzix Blade не раскрываются, но предварительный прием заказов на аксессуар уже начали. Очки можно заказать за $1000.