«Умные» очки от Vuzix оценены в 1000 долларов

«Умные» очки от Vuzix оценены в 1000 долларов04.01.2019 12:17
Vuzix решила выпустить «умные» очки для рядовых пользователей. В целом компания Vuzix уже много лет выпускает «умные» очки, но в основном они используются в медицине или разных сферах бизнеса.
В прошлом году разработчик показал прототип очков Blade, которые созданы для рядовых пользователей.
Vuzix Blade напоминают Google Glass и есть предположение, что коммерческая версия «умных» очков будет работать с сервисами от Google, но пока они только поддерживают только голосового помощника от Amazon.
Новый аксессуар должен дополнить смартфон, причем разработка ведется сразу для работы с iOS или Android устройствами.
При этом в компании отметили, что очки можно использовать как самостоятельное устройство. В нем есть Wi-Fi и камера с возможностью съемки видео.
Пока все характеристики Vuzix Blade не раскрываются, но предварительный прием заказов на аксессуар уже начали. Очки можно заказать за $1000.
Просмотры:Метки: Vuzix, Vuzix Blade