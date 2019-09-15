Первые умные очки Huawei EyeWear вышли в продажу

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Первые умные очки Huawei EyeWear вышли в продажу

15.09.2019 18:52

Представленные весной текущего года очки Huawei Smart Eyewear только 14 сентября поступили в продажу.
На весенней презентации разработчики обещали в Китае начать продажи очков еще летом, но позже старт продаж перенесли на 6 сентября, однако фактически они начали предлагаться только 14 сентября.

Разработкой аксессуара занимались специалисты Huawei и Gentle Monster, которые создали гибрид очков и гарнитуры.

В них нет камеры или проекционных линз, а через Huawei Smart Eyewear можно только принимать звонки.


Очки подключаются к смартфону через Bluetooth. В очках встроили стереодинамики, систему шумоподавления AI Bluetooth и аккумулятор, емкость которого не раскрывается.

Заряжаются Huawei Smart Eyewear через разъем USB-C, а также беспроводным способом, но для этого их нужно помещать в специальный чехол.

В режиме разговора или прослушивания музыки очки способны проработать до 150 минут, а в режиме ожидания они работают до 20 часов. Huawei x Gentle Monster в Китае оцениваются от 282 долларов.

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