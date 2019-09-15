Первые умные очки Huawei EyeWear вышли в продажу

Представленные весной текущего года очки Huawei Smart Eyewear только 14 сентября поступили в продажу.

На весенней презентации разработчики обещали в Китае начать продажи очков еще летом, но позже старт продаж перенесли на 6 сентября, однако фактически они начали предлагаться только 14 сентября.

Разработкой аксессуара занимались специалисты Huawei и Gentle Monster, которые создали гибрид очков и гарнитуры.

В них нет камеры или проекционных линз, а через Huawei Smart Eyewear можно только принимать звонки.



Очки подключаются к смартфону через Bluetooth. В очках встроили стереодинамики, систему шумоподавления AI Bluetooth и аккумулятор, емкость которого не раскрывается.

Заряжаются Huawei Smart Eyewear через разъем USB-C, а также беспроводным способом, но для этого их нужно помещать в специальный чехол.

В режиме разговора или прослушивания музыки очки способны проработать до 150 минут, а в режиме ожидания они работают до 20 часов. Huawei x Gentle Monster в Китае оцениваются от 282 долларов.