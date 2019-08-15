«Умные» духовки June Oven стали сами включаться по ночам

Владельцы June Oven стали жаловаться, что их «умная» духовка сама включается и прогревается до высокой температуры.

Таких жалоб пока только три, а первая жалоба появилась еще в мае. Как пишет владелец June Oven, он пользовался духовкой вечером, а ночью она сама включилась и прогрелась до 218 градусов. В таком режиме техника находилась четыре часа.

В Сети еще были две подобные жалобы, но как заявили разработчики, пользователи после готовки неправильно выключили прибор.

Дело в том что June Oven можно управлять со смартфона, там есть очень много режимов и рецептов. Как считаю разработчики, владельцы при выключении случайно выбирали какой-то режим, что и привело к ее нагреву в ночное время.

При этом было обещано, что в сентябре будет выпущено обновление приложения.

В нем добавят возможность отключения предварительного нагрева.

