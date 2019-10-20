«Умные» четки eRosary из Ватикана взломали за 15 минут

Недавно представленные «умные» четки eRosary от Ватикана специалисты смогли взломать за 15 минут.

eRosary являются стильным браслетом из полудрагоценных камней с крестом, в котором находится вся электроника.

В целом eRosary являются фитнес-браслетом с различными дополнениями для молитвы. Для браслета также было выпущено мобильное приложение. Как ранее мы сообщали eRosary разработала компания Acer.

Но как оказалось, специалистам нужно всего 15 минут, чтобы взломать eRosary, а для этого потребовалось знать только электронную почту, которая подвязана под устройство.

После взлома специалист по кибербезопасности получил большое количество данных пользователя, среди которых пол, возраст, вес, геоданные и фотографии аварата.

После этого специалисты под ту же электронную почту смогли создать другой аккаунт. Сообщается, что найденную уязвимость в eRosary уже устранили.