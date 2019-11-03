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«Умные» часы Xiaomi Watch будут стоить около 285 долларов

03.11.2019 08:14

Xiaomi 5 ноября представит свои «умные» часы Xiaomi Watch, внешность которых уже рассекречена, а теперь известна и ориентировочная цена.
В Сети была опубликована сравнительная таблица китайских часов с Apple Watch 5 и Samsung Galaxy Watch LTE.

Будущая новинка позиционируется как конкурент популярным часам от Apple и Samsung.

Опубликованная таблица будет показана на презентации.

Теперь известно, что Xiaomi Watch получат дисплей диагональю 1,78 дюйма. Их экран закрывает сапфировое стекло, а корпус часов выполнен из стали, тогда как тыльная панель из керамики.

Работать часы будут под управлением фирменной оболочки от Xiaomi.

Что касается цены, то ориентировочно она составит 1 999 юаней, в пересчете около $285 (18,5 тыс. рублей).

Компания не станет делать свой продукт дороже конкурентов, а среди представленных часов в таблице самыми дешевые считаются Samsung Galaxy Watch LTE, которые в Китае предлагают за 2499 юаней.

Опубликовано видео с «умными» часами Xiaomi Mi Watch

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