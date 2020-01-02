«Умные» часы Xiaomi Mi Watch Color оценят в 115 долларов

Несколько дней назад стало известно, что компания Xiaomi представит новые «умные» часы.

Тогда же в Сети появились первые «живые» фотографии новинки, дебют которой состоится уже скоро. Между тем сетевые информаторы рассказали о стоимость часов.

Если верить инсайдерам, то часы Mi Watch Color выйдут по цене 115 долларов, а это около 7 000 рублей.

То есть в данном случае можно говорить, что умные часы являются бюджетными, ведь большинство подобных устройств продают от 150 долларов.

В Mi Watch Color будет 1,39-дюймовый экран, аккумулятор на 420 мАч и модуль NFC.