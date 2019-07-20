«Умные» часы Samsung Galaxy Watch получили важное обновление

Samsung недавно выпустила большое обновление для часов Galaxy Watch, в которые добавили новые функции и применили новый интерфейс One UI.

Теперь разработчики корейской компании выпустили небольшое обновление ОС. Размер прошивки всего 15 МБ, и в нем есть важные для пользователей нововведения.

Так, пользователи Samsung Galaxy Watch теперь могут следить за показателями во время плавания на открытых водоемах.

Но если эта функция не самая важная для некоторых, то следующее нововведение порадует всех.

В компании решили отменить автоматическую синхронизацию будильников со смартфоном, так как многие жаловались, что сигнал одновременно срабатывал на смартфоне и часах.