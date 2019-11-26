«Умные» часы Honor Watch Magic 2 показали на официальном изображении

Honor сегодня проведет большую презентацию, на которой раскроют информацию про новые смартфоны и часы Watch Magic 2.

Последние за сутки до анонса показали на официальном изображении, и они очень похожи на текущее поколение смарт-часов, но отличаются в деталях.

Так, в Watch Magic 2 безель расположен на одном уровне с экраном, тогда как в Watch Magic он немного выступает.

Также стоит обратить внимание на изменение графики разметки на самом безеле.

Предположительно, Watch Magic 2 получат возможность совершать звонки без смартфона, но пока эта функция не подтверждена.