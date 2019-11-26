«Умные» часы Honor Watch Magic 2 показали на официальном изображении

«Умные» часы Honor Watch Magic 2 показали на официальном изображении26.11.2019 11:12
Honor сегодня проведет большую презентацию, на которой раскроют информацию про новые смартфоны и часы Watch Magic 2.
Последние за сутки до анонса показали на официальном изображении, и они очень похожи на текущее поколение смарт-часов, но отличаются в деталях.
Так, в Watch Magic 2 безель расположен на одном уровне с экраном, тогда как в Watch Magic он немного выступает.
Также стоит обратить внимание на изменение графики разметки на самом безеле.
Предположительно, Watch Magic 2 получат возможность совершать звонки без смартфона, но пока эта функция не подтверждена.
Просмотры:Метки: Honor, Honor Watch Magic 2