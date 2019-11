«Умное» пианино оснастили 17 смартфонами OnePlus 7T Pro

OnePlus разработала пианино, для которого она использовала 17 смартфонов OnePlus 7T Pro, а ими в музыкальном устройстве заменили клавиши.

Возможности пианино впервые продемонстрировали в Лондоне, а для публичного тестирования «умного» музыкального инструмента пригласили пианиста Карима Камара.

Также пианино от OnePlus смогли опробовать и прохожие. Лондон будет не единственным городом, где покажут фортепиано, так как китайская компания его выставит в Париже, столице Финляндии и немецком городе Ротенбург-об-дер-Таубер.

Had a load of fun playing on this @OnePlus_UK phone piano on the southbank. Will be with it in Paris on tuesday for round 2 pic.twitter.com/Fj6w9VDmQG

— King Kamar (@Karim_Kamar) 10 ноября 2019 г.